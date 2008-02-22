Представник МВФ: обмеження дефіциту бюджету - крок до зниження інфляції

Більш низький рівень дефіциту бюджету допоміг би впоратися із тиском з боку внутрішнього попиту, який є основним фактором, що робить найбільший внесок у зростання інфляції на поточному етапі, заявив УНІАНПостійний Представник МВФ в Україні Балаж Хорват. За поточних обставин особливо важливо продемонструвати фіскальну обачність для того, щоб уникнути ризику, коли висока інфляція зафіксується у вигляді інфляційних очікувань та буде закладена у заробітну плату. Тільки-но ці очікування зміцніють, вважає Представник МВФ в Україні, для їх подолання необхідно буде заплатити дуже високу ціну

У зв`язку з цим стримування видатків, на думку пана Хорвата, є наріжним каменем виваженої фіскальної стратегії. Він нагадав, що нові видаткові ініціативи передбачають одномоментні готівкові виплати з бюджету в рахунок погашення втрачених заощаджень та, можливо, супроводжуватимуться додатковими пропозиціями щодо зростання субсидій, зокрема, для фінансування іпотечних програм, здійснюваних за підтримки уряду. Необхідно обмежувати підвищення соціальних видатків, які у бюджеті на 2008 рік зросли більш як на 40 відсотків у порівнянні із цільовими показниками бюджету на 2007 рік, а також зростання заробітної плати. Темпи зростання цих двох позицій перевищують темпи зростання загального обсягу видатків, а також – по суті – можливості уряду з їх фінансування.

Щодо макроекономічних параметрів на 2008 рік, що мають бути закладені в основу змін до бюджету 2008 року, пан Хорват зазначив, що конче необхідно, щоб перегляд бюджету базувався на реалістичних економічних припущеннях. Зокрема, при перегляді бюджету не слід виходити з припущень про нереально низьку інфляцію або зависокий рівень номінального ВВП