Бойовики на Донбасі затримують людей без місцевої прописки на "невизначений термін"

На тимчасово окупованій території терористичної організації «ДНР» посилено фільтраційно-перевірочні заходи серед місцевих жителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«У так званій «ДНР» посилено фільтраційно-перевірочні заходи», - заявив він.

«Особи, які не мають донецької або обласної реєстрації, затримуються терористами на невизначений термін», - сказав Лисенко.