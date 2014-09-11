Бойовики на Донбасі затримують людей без місцевої прописки на "невизначений термін"
15:23, 11 вересня 2014Суспільство
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Бойовики почали перевіряти прописку у місцевого населення.
REUTERS
На тимчасово окупованій території терористичної організації «ДНР» посилено фільтраційно-перевірочні заходи серед місцевих жителів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«У так званій «ДНР» посилено фільтраційно-перевірочні заходи», - заявив він.
«Особи, які не мають донецької або обласної реєстрації, затримуються терористами на невизначений термін», - сказав Лисенко.
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