Макіївська колонія просить замовлень для завантаження роботою засуджених

Керівництво Західної виправної колонії №97 (м. Макіївка Донецької області) просить підприємства України "посприяти в розміщенні замовлень для завантаження роботою засуджених".

У листі начальника колонії Володимира ПРИЙМАЧОВА, опублікованому на офіційному сайті Макіївського міського голови, йдеться, що бюджетних коштів, які "виділяються, на утримання засуджених недостатньо". За його словами, "дефіцит коштів необхідно компенсувати за рахунок інтенсивної виробничо-господарської діяльності колонії".

Тим більше, що сьогодні колонія, зазначає начальник, "має великий технічний і людський потенціал, але недостатність замовлень не дозволяє завантажити роботою засуджених".

"У колонії утримуються засуджені люди, громадяни України, позбавлені тимчасово частині громадянських прав і вони мають загострене почуття сприйняття до всіх подій, які відбуваються не тільки в кримінально-виправній системі, але й за її межами та не позбавлені людяності", - підкреслюється в листі.

Колонія в даний час може виробляти близько 800 тис. одиниць продукції на рік. У прайс-листах, що додаються, зазначено асортимент товарів, серед яких: гірничо-шахтне устаткування (арочна кліть, рештак, солерозчинники тощо), різного роду деаератори й підігрівачі. Крім того, представлено широкий спектр "іншої продукції": металеві двері та сейфи, плитка тротуарна, шлакоблок, дріт, грати, контейнери для сміття тощо.