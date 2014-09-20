У Маріуполі відсвяткували день міста і провели парад військової техніки

В рамках святкування відбувся парад військової техніки, парад вишиванок, були нагороджені бійці, що охороняють місто від загарбників.

Свято відкрилося о 11.30 парадом військової техніки. Маріупольці зустрічали бійців Нацгвардії радісними вигуками та оплесками, пише сайт 0629.

Рівно опівдні проспектом Леніна пройшов парад вишиванок. Сотні маріупольців, одягнені в національні костюми висловили свою любов до України.

Зі святом Дня міста жителів привітав мер Маріуполя Юрій Хотлубей. Він зазначив, що сьогодні на площі зібралися тисячі патріотів рідного міста. Мер нагородив військових, що захищають Маріуполь, а також медиків «швидкої», які надають допомогу в зоні АТО і робітників, які будували укріпрайони.

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На мітингу був присутній заступник командира батальйону «Азов» Вадим Троян. Він повідомив, що іменем загиблого в бою за рідне місто Маріупольці назвуть вулицю.

Пам'ять загиблих у зоні АТО вшанували хвилиною мовчання.