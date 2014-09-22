У Харкові відмили розмальованого Леніна

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 10.00 дві бригади комунальників завершували відмивати монумент. На цей час вони вже відтерли зроблені білою фарбою написи на постаменті та майже завершили відмивати сходинки до пам'ятника, які були пофарбовані в кольори національного прапора України.

За пам'ятником В.Леніну чергує наряд міліції на службовому автомобілі. Ані представників Євромайдану, ані прихильників ідеї федералізації України на площі Свободи немає.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 вересня, у Харкові пройшов Марш миру, в якому взяли участь більше 500 людей. Після цього на площі Свободи відбулося традиційне недільне Народне віче. По його завершенню сталося кілька бійок між молодиками із українською символікою та представниками Антимайдану.

Близько 20.00 кілька десятків молодих людей із національними прапорами та символікою «Правого сектору» розмалювали пам'ятник В.Леніну в на площі Свободи.

Читайте такожУ Харкові постамент пам'ятника Леніну зруйнували на наступний день після ремонту (фото)На постаменті молоді люди, половина з яких була одягнена в балаклави, заспівали гімн України. Після цього вони із балончика білою фарбою написали на постаменті «Бандера папа», «Героям слава», «Слава Україні», «Харків», «Путин ху..ло». Також на постаменті намалювали тризуб та перекреслений напис СССР. Дві сходинки до пам'ятника були пофарбовані в кольори прапора України.