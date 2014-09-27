Звільнений блогер Потєхін розповів про полон у Донецьку, допити та співкамерників

Дмитро Потєхін 7 серпня був затриманий у Донецьку, де він збирав матеріал для аналітичної статті. Про подробиці затримання сам блогер розповів у Дніпропетровську, куди приїхав після свого звільнення, передає Hromadske.TV.

У полоні, де він провів загалом сорок дев’ять днів, фізичне насильство до нього не застосовувалося. З п’яти допитів, яким він був підданий, принаймні один проводився офіцером ФСБ. Утримували його в підвалі колишнього арт-центру «Ізоляція».

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Наприкінці перебування в полоні Дмитро часом упізнавав серед тюремників колишніх співкамерників. Він не знає причин свого звільнення, але вважає, що не останню роль зіграла громадська підтримка.