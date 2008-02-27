Синоптики обіцяють мокрий сніг на початку березня

Завтра в Україні буде тепло, місцями пройдуть невеликі дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 28 лютого синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, вночі у західних і північних областях місцями пройдуть невеликі дощі, вдень на Лівобережжі та Криму часом дощ; на решті території – без істотних опадів. Вітер очікується західний і північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі буде 0-5° тепла; удень +5-10°, на півдні – до 14° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

29 лютого в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у Криму та Приазов`ї, вдень на Закарпатті пройдуть невеликі дощі, в Карпатах – дощ і мокрий сніг. Вітер буде західний, 5-10 м/с.

1 березня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі у західних областях дощ і мокрий сніг, удень в Україні – дощі (у південній частині – невеликі); в Карпатах і на Закарпатті вночі сильний мокрий сніг, удень – сильні дощі, у горах із мокрим снігом, хуртовини. Вітер переважатиме південно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с, у західних областях – місцями 25 м/с, на високогір`ї Карпат 40 м/с. Температура вночі буде від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Криму – до 6° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині 7-12° тепла, на Одещині – до +15°; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.

2 березня в Україні часом опади, переважно у вигляді дощу, пориви вітру 15-22 м/с; 3 березня очікується невеликий дощ і мокрий сніг, вітер дещо послабшає. Температура вночі 2 березня 0-6° тепла, на півдні – до 9° тепла, 3 березня від 3° морозу до 3° тепла; удень 2-8° тепла, у південній частині, 3 березня й на Закарпатті 6-12° тепла, 2 березня у Криму – місцями до 15°; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 2 березня 1-6° морозу, 3 березня – близько 0°.

У Києві та Київській області 28 лютого прогнозують мінливу хмарність. Уночі місцями пройде невеликий дощ, удень – без істотних опадів. Вітер переважатиме західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

29 лютого у столиці й області – мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. 1 березня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без опадів, уранці та вдень – дощ, вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі – від 3° морозу до 2° тепла, удень 4-9° тепла.

2 березня часом пройдуть опади, переважно у вигляді дощу, пориви вітру 15-22 м/с. 3 березня прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг, вітер дещо послабшає. Температура вночі 2 березня 0-5° тепла, 3 березня – від 2° морозу до 3° тепла; вдень 3-8° тепла.