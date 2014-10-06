Затримано колишнього прикордонника, завербованого ФСБ для вчинення терактів на Сумщині

Контррозвідка Служби безпеки України викрила завербованого спецслужбами РФ громадянина України, колишнього прикордонника-контрактника спецпідрозділу (до листопада 2013 р.), якому російські куратори доручили збір розвідданих та вчинення терористичних актів на об’єктах інфраструктури Сумської області для дестабілізації ситуації в регіоні.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що 26-річний громадянин України «С», у червні ц.р. перебуваючи у Москві, був завербований співробітником ФСБ на ім’я «Юрій».

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В обмін на посвідку на проживання в Росії зловмисник погодився на негласне співробітництво з російськими спецслужбами. Завербованому громадянину було надано псевдонім «Святослав», визначено завдання. «За задумом ФСБ зловмисник мав отримати через ватажка одного з бандформувань т.зв. «ДНР» на прізвисько «Тереза» вибухівку для вчинення терористичних актів на залізниці, а також вогнепальну зброю для організації збройних нападів на адмінбудівлі Сумщини», - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, він отримав інструкції з пошуку спільників для організації антиукраїнських акцій, 40 тис. рублів та залізничний квиток до м. Суми. Повернувшись із Москви, «С», використовуючи отримані під час служби у спецназі ДПС навички, за завданням іноземної спецслужби збирав відомості про українські військові підрозділи, дислоковані на Сумщині, їхню чисельність та озброєння, готував вчинення терактів. Контррозвідка СБУ викрила протиправну діяльність зрадника та затримала його 2 жовтня ц.р.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Затриманого взято під варту, він дає свідчення, поінформували в прес-центрі.