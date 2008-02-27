Мостобуд і The Sun Land Group Corp. збудують у Києві клініку протонної терапії

ВАТ «Мостобуд» і The Sun Land Group Corp. планують побудувати в Києві клініку протонної терапії.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив голова наглядової ради ВАТ «Мостобуд» Володимир ПРОДИВУС.

«Ми готові почати будівництво хоч завтра», - сказав він, зазначивши, що проект меморандуму про взаєморозуміння компаніями вже підготовлено.

За словами В.ПРОДИВУСА, загальна вартість проекту може становити 150 млн. дол. «Мостобуд» спорудить необхідні приміщення для клініки й готель для іногородніх пацієнтів, а Sun Land поставить необхідне устаткування й проведе навчання фахівців. Реалізація проекту клініки, розрахованої на прийом трьох тисяч пацієнтів щорічно, може зайняти 16 місяців. Зараз «Мостобуд» займається отриманням необхідних дозволів, зокрема Міністерства охорони здоров`я України.

Київська поліклініка може стати першою клінікою протонотерапії в Східній Європі.

На сьогоднішній день вже працюють 5 подібних клінік і ведеться будівництво ще 17 таких установ у США. Крім того, 4 клініки будуються в Японії, три – в Китаї, три планується побудувати протягом найближчих трьох років у Німеччині й одну – в Швеції.

*** Протонна терапія – метод, що дозволяє лікувати онкологічні захворювання шляхом опромінювання хворих клітин протонами. Ефективність такого методу досягає 92%. На сьогодні лікування протонною терапією пройшли близько 60 тис. осіб у світі.

The Sun Land Group Corp. – американська компанія, яка з 1993 року займається питаннями фінансової допомоги й управління проектами, здійсненням експертиз щодо розвитку інфраструктури країн у всьому світі. Серед партнерів компанії – Florida Export Finance Corporation, яка є партнером у Флориді американського Export-Import Bank.

ВАТ “Мостобуд” – лідер українського ринку мостобудування. Зараз компанія будує Подільський мостовий перехід у Києві й автотранспортну магістраль у Запоріжжі.

26 лютого ВАТ “Мостобуд” і американська компанія The Sun Land Group Corp. підписали угоду про мостобудування в Україні на загальну суму 7 млрд. доларів.