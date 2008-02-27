Турчинов про Газпром, посередників і борги, ”яких не існує”

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ називає останні заяви ВАТ “Газпром” спробою повернутися до схеми з посередниками і заявляє, що Україна повністю розрахувалася з газовим російським монополістом.

Сьогодні увечері в ефірі “5-го каналу” О.ТУРЧИНОВ зазначив, що Україна погасила у середу, 27 лютого, борг перед ВАТ "Газпром" і готова сплачувати щоденно за спожитий газ, якщо їй будуть надані акти про постачання газу.

За його словами, сьогодні зранку він проінформував Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що уряд забезпечив НАК "Нафтогаз" ресурсами, щоб він міг розрахуватися за борги минулого року.

"Незважаючи на шантаж, гучні заяви, уряд у складних умовах знайшов можливість підтримати НАК "Нафтогаз", і в результаті, розрахунки були проведені, і станом на 8-му годину ранку середи були завершені. Основна ж частина пройшла ще вчора (у вівторок)", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також констатував, що 5,2 млрд. грн. боргу, який пред’являли Україні, "його не існує".

О.ТУРЧИНОВ відзначив при цьому, що Україна "розраховувалась в односторонньому порядку", бо "Нафтогаз" не отримав від "УкрГаз-Енерго" та "РосУкрЕнерго" відповідних документів та актів, передає “Українська правда”.

"На сьогодні в нас немає угоди, хоча на зустрічі президентів і було домовлено, що повинна бути пряма угода з "Нафтогазом" на постачання газу в Україну за ціною 179,5 доларів. На жаль, контрактів Росія не надала", - сказав перший віце-прем`єр.

"Ми готові в щоденному режимі сплачувати за спожитий газ, але нам повинні бути надані підстави для сплати. Бо якщо в минулому році ми знали посередників, які працювали, то з 2008 року ми не хочемо працювати з посередниками", - заявив О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, затягування з угодою є спробою повернути Україну до схеми з посередниками.

“Вчорашня заява "Газпрому" - це чергова спроба пограти на нервах, це спроба шантажу, що давайте по хорошому приймайте посередників, приймайте старі схеми й проблем не буде. Я думаю, ця заява була пов’язана з тим, що почалися розрахунки. Бо після розрахунків такі заяви робити нелогічно", - сказав О.ТУРЧИНОВ. Він підкреслив, що "сьогодні не бачить підстав ні для гучних заяв, ні для недружніх дій".

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого «Газпром» заявив, що третього березня з 10.00 за московським часом скоротить поставки газу для споживачів України на 25% у разі неврегулювання проблем, що накопичилися.

За словами представника «Газпрому» Сергія КУПРІЯНОВА, 14 лютого українським колегам було направлено повний комплект документів для вивчення і підписання, але до теперішнього часу офіційної відповіді немає і документи не підписані.

«Тим часом неоформлене споживання російського газу продовжується, на даний момент в Україні осіло вже 1,9 мільярди кубометрів російського газу», - додав С.КУПРІЯНОВ.

«Нафтогаз України» заявив, що станом на 27 лютого компанія завершила погашення заборгованості перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий впродовж 2006-2007 рр. природний газ.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих ЗАТ «УкрГаз-Енерго» в рахунок погашення заборгованості, становить 3,87 млрд. грн. Зокрема, 0,52 млрд. грн. було сплачено 14 лютого 2008 року, 0,9 млрд. грн. – 19 лютого, 2,44 млрд. грн. – 26-27 лютого. Станом на 27 лютого 2008 року між НАК «Нафтогаз України» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» існують взаємні зобов`язання на суму 1,37 млрд. грн.

Водночас, прес-служба ЗАТ «УкрГаз-Енерго» заявляє, що станом на 27 лютого 2008 року борг НАК «Нафтогаз України» перед спільним підприємством ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий природний газ становить більш як 1,367 млрд. грн. без урахування штрафів і пені. Йдеться лише про обсяги, які були використані підприємствами «Нафтогазу» до 1 січня 2008 року.