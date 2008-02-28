Ющенко: утилізацією боєприпасів займатиметься хімічна промисловість

Утилізацією боєприпасів займатиметься хімічна промисловість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам на Чернігівщині.

Президент нагадав про 1,7 млрд. тонн боєприпасів, які потрібно утилізувати. «Вони чинять велику проблему і для екології, і для безпеки нашої землі», - сказав він.

Глава держави зазначив, що зараз існує домовленість міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА з хімічними підприємствами про утилізацію таких боєприпасів.

За його словами, у попередні роки завдання з утилізації боєприпасів виконувалися максимум на третину від запланованого.

«Якщо ми з першого кварталу поточного року вийдемо на нову систему по передачі цих арсеналів підприємствам даної промисловості, вони об’єм переробки непридатних боєзапасів можуть збільшити приблизно у 2,5-3 рази», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави висловив сподівання, що таким чином в Україні вдасться налагодити оперативну роботу з ліквідації боєприпасів.

«Це підвищить безпеку країни, екології», - зазначив Президент.