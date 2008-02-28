У Дніпропетровську намагалися підірвати голову наглядової ради банку

Сьогодні вночі у Дніпропетровську невідомі намагалися підірвати керівника Наглядової ради одного з банків.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

За даними ЦГЗ, 28 лютого о 1-й год. до чергової частини Бабушкінського райвідділу внутрішніх справ Дніпропетровська від охоронця одного з банків надійшло повідомлення про те, що о 23.45 напроти будинку банку стався вибух біля автомобіля “Мерседес”.

На місці події було встановлено, що о 23.45 з приміщення кафе, розташованого поряд з банком, вийшов голова наглядової ради банку, який сів в автомобіль на водійське крісло. В цей же час з боку дверей водія прогримів вибух, внаслідок якого частково пошкоджено автомобіль.

За попереднім висновком, вибухнув невстановлений безоболонковий пристрій еквівалентом 70 г тротилу. Внаслідок вибуху голова наглядової ради банку отримав чисельні садна лівої ноги.

Після надання медичної допомоги у 16-й міській лікарні постраждалий від госпіталізації відмовився. Окрім нього, постраждалих від вибуху немає.

Слідчим відділом Бабушкінського РВВС порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у правоохоронних органах, міліція, в інтересах слідства, поки що не оприлюднює прізвище постраждалого та назву банку.