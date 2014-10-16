Бойовики залишили без світла та мобільного зв'язку всю Луганську область

Вчора о 19.10 внаслідок бойових дій між збройними силами України та 32 окремим козачим округом так званого “Війська донського” під керуванням Дрьомова в районі автодороги Бахмутка було зруйнована лінія електропередач.

«На ТЕС у м.Щастя (за 28 км від місця пошкодження) спрацював аварійний захист, було відключено два енергоблоки, внаслідок чого вся Луганська область — і контрольована Україною, і контрольована ЛНР — залишилася без електропостачання. Зник мобільний зв’язок та інтернет, припинено водопостачання», - повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

Через кілька годин вдалося запустити 2-й енергоблок і переключити одну лінію на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та частину Луганської області. «Інша частина області поки що залишається без електроенергії, яка буде відновлена найближчим часом», - додав Москаль.

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Бойовики й раніше неодноразово залишали населені пункти без електроенергії. Недавно без світла залишилося місто Станиця Луганська та частина району — після ремонтних робіт світло тут було лише добу.

Відновити пошкоджену ЛЕП у районі Бахмутки ремонтні бригади не можуть через активні бойові дії. За останній час працівники Обленерго неодноразово потрапляли під обстріли бойовиків під час відновлювальних робіт. Четверо з них були вбиті, троє важко поранені.