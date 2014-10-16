Вперше за 20 років рівень недовіри до ЗМІ в Україні перевищив рівень довіри - соціолог

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу на тему "Україна: суспільство на зламі. Результати соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України 1992-2014 рр." повідомила завідувач відділу соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук Наталія Костенко.

"За всі роки нашого спостереження, здійснення моніторингу з 1994 року, вперше ми сьогодні стикаємося з такою ситуацією, коли рівень недовіри до медіа перевищує рівень довіри", - сказала вона.

Так, згідно з даними моніторингу 2014 року щодо зміни ситуації у регіонах у політичному сенсі після революції 2013-2014 років, на сьогодні ЗМІ (телебаченню, радіо, пресі) цілком або переважно довіряють лише 25%, а цілком або переважно не довіряють 45% дорослого населення України.

Водночас ще рік тому, зазначила Костенко, ці показники становили 37% і 29% відповідно (без урахування жителів Криму).

Читайте такожКадрові військові кажуть, що проти армії ведеться інформаційна війнаПорівняно зі ставленням громадян до ЗМІ у 2013 році, коли рівень недовіри до них був схожий у всіх регіонах України, варіюючись від 27% на заході до 33% на півдні, за даними 2014 року фіксується сувора регіональна диференціація.

Так, у західному регіоні України ЗМІ не довіряють 24% респондентів, у центральному регіоні - 39%, у південному - 50%, у східному - 57%, на Донбасі - 68%.

Зазначається, що суперечливість і надмірність інформаційних потоків породжують у частини активної медіа-аудиторії, яка хоче віднайти правдиві джерела повідомлень, відчуття розгубленості і безсилля.

"Важливим є регіональний чинник: найвища частка тих, хто говорить про дефіцит достовірної інформації, на Донбасі - 49%, у східному регіоні - 42%, у південному - 37%", - йдеться в дослідженні.

Читайте такожОдеський телеканал звільнив журналіста за обман і співпрацю з російськими «Вести 24»Порівняно менше таких відповідей у центральному - 31% та західному регіоні - 19%.

Репрезентативне для дорослого населення України опитування було проведене інститутом в межах соціологічного моніторингу 1992-2014 рр. У липні-серпні 2014 року було опитано 1800 жителів усіх регіонів України (за винятком Криму). Похибка - 2,5%.