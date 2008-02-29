Губернатори приїдуть до Ющенка на Хортицю з подарунками

На території національного заповідника "Острів Хортиця" в березні планується провести нараду голів облдержадміністрацій за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови Запорізької ОДА Валерій ЧЕРКАСКА.

"За вказівкою Президента в березні цього року всі голови областей приїдуть до нас у гості на острів Хортицю, причому не з порожніми руками: кожен привезе подарунок, який поповнить експозиції музею", - повідомив В.ЧЕРКАСКА, зазначивши, що таким чином буде підкреслено статус Хортиці, як святині національного масштабу й символу єдиної України.

В.о. губернатора також зазначив, що завдяки підтримці Президента історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" (копія козацької Січі, будівництво якої було почато на о. Хортиця в 2004 р. і неодноразово припинялося через проблеми з фінансуванням - УНІАН) буде відкрито вже цього року.

"Ми одержали підтримку Президента, й Міністерство культури визначило 2008 рік, як рік підтримки розвитку національного заповідника "Острів Хортиця": тому вже в березні при розподілі бюджету на 2008 р. ми сподіваємося одержати необхідні для завершення будівництва кошти", - повідомив В.ЧЕРКАСКА, зазначивши, що йдеться про 12 млн. грн.

Довідка УНІАН. Будівництво комплексу "Запорізька Січ", як точної копії Січі, що існувала на о. Хортиця, було розпочато 2004 року, проте невдовзі роботи припинилися через нестачу фінансування й поновилися лише в червні 2005 року, багато в чому завдяки фінансовій допомозі промислових підприємств Запорізького регіону, зокрема ВАТ "Запоріжсталь", яким на створення комплексу виділено 13 млн. грн.

На сьогоднішній день, за даними гендиректора заповідника "Острів Хортиця" Максима ОСТАПЕНКА, роботи зі створення історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" виконано на 80%.