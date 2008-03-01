У Києві змінено маршрути тролейбусів №№ 2, 4, 11, 12

У Києві рух тролейбусних маршрутів №№ 2, 4, 11, 12 і автобусних маршрутів №№ 38, 84 у напрямку Либідської площі тимчасово здійснюватиметься з об’їздом через шляхопровід на проспекті Науки і вулиці Саперно-Слобідській.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, тимчасові незручності спричинені будівництвом транспортної розв’язки на Московській площі.