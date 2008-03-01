Газпром готовий говорити з Україною у будь-який момент

ВАТ "Газпром" готове продовжити переговори з Україною по газу у будь-який момент, заявив у п`ятницю РІА Новости офіційний представник російського газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ.

"Ми готові продовжити переговори у будь-який момент, якщо будуть конструктивні пропозиції від української сторони", - сказав співрозмовник агентства.

Чергові переговори з українським "Нафтогазом", які проходили в Москві у четвер і п`ятницю, завершилися безрезультатно. "Газпром" може скоротити постачання газу Україні на 25% з третього березня.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що проблема з українською заборгованістю за поставлений російський газ досі не вирішена.

Після чого НАК «Нафтогаз України» заявив про відсутність будь-яких підтверджених боргів за спожитий природний газ перед ВАТ «Газпром».

Раніше сьогодні, 29 лютого, С.КУПРІЯНОВ заявляв, що продовжується неоформленное споживання газу в поточному році - на даний момент в Україні "осіло" близько 1,9 млрд. куб. м російського газу на суму близько 600 млн. дол. При цьому не підписані угоди, що визначають схему подальшої співпраці в газовій сфері, відзначив він.

«Враховуючи, що ситуація не зрушилася з мертвої точки, «Газпром» для забезпечення своїх економічних інтересів 3 березня поточного року з 10.00 скоротить постачання для споживачів України на 25%», - додав С.КУПРІЯНОВ.