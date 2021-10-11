Екс-глава кримінальної поліції України припускає, що зараз на нього "виллють багато бруду".

Екс-глава кримінальної поліції України В'ячеслав Аброськін звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ, роботу якого перевіряли за анонімним зверненням.

Про це заявив сам Аброськін в Facebook.

"Сьогодні з різних джерел мені стало відомо, що за наказом міністра внутрішніх справ за результатами перевірки анонімної скарги з формулюванням "за систематичні порушення" я звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ. Вперше за 30 років служби отримав таке обґрунтування. До речі, сам наказ з'явився в Телеграм-каналах", - зазначає Аброськін.

Він також припускає, що найближчим часом на нього "виллють багато бруду".

У соціальних мережах екс-глава кримінальної поліції оприлюднив відповідний наказ міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Звільнення Аброськіна

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Одеському державному університеті внутрішніх справ прибула з Києва комісія почала перевірку роботи ректора вузу В'ячеслава Аброськіна, на якого написана анонімка.

Анонімна заява була підписана колективом вишу, але жодного підпису в ньому не було. Воно було адресоване президенту України Володимиру Зеленському, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, генпрокурору Ірині Венедиктовій і голові НАБУ Артему Ситнику.

В анонімці Аброськіна звинуватили в різних зловживаннях. Сам ректор категорично спростував звинувачення, заявивши, що вони абсурдні, а за Анонімкою "стоїть" один з колишніх проректорів університету, який, за словами Аброськіна, був звільнений за зловживання, а зараз працює в Києві - в МВС.

Також зазначалося, що анонімки, згідно із законодавством України, розгляду не підлягають.

Довідка УНІАН: Генерал поліції 2-го рангу, кандидат юридичних наук В'ячеслав Аброськін, 1973 р. н. починав в органах внутрішніх справ у 1994 році з посади оперуповноваженого, очолював поліцію (міліцію) Донецької області, був першим заступником голови Національної поліції України - начальником кримінальної поліції. З 2019 року - ректор Одеського державного університету внутрішніх справ.

У 2014 році нагороджений орденом "За мужність" III ступеня — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку.

Автор: Лариса Козова