Невідомий звинуватив екс-главу кримінальної поліції України у зловживаннях. Ректор стверджує, що за анонімкою "стоїть" колишній співробітник вузу, який зараз працює в одному з департаментів МВС.

В Одеському державному університеті внутрішніх справ комісія з Києва перевіряє роботу ректора вузу В'ячеслава Аброськіна, на якого написана анонімка.

Як повідомили УНІАН в університеті, 11 перевіряючих із системи Міністерства внутрішніх справ приїхали минулого тижня для перевірки анонімної заяви, яка підписана від імені колективу вузу.

"При цьому, жодного підпису під так званим колективним зверненням немає. Ми вважаємо, що анонімка написана з метою "прибрати" ректора, який наводить порядок в університеті, і тому став комусь неугодний. Тим більше, що, згідно із законодавством, анонімки розгляду не підлягають, і в сукупності все, що відбувається зараз - насторожує...", - сказав один із співробітників вузу.

Читайте такожОдеський національний університет під приводом карантину виселив із гуртожитків студентів

Вищеназвана анонімна заява адресована президенту України Володимиру Зеленському, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, генпрокурору Ірині Венедиктовій і голові НАБУ Артему Ситнику.

В анонімці Аброськіна звинувачують у різних зловживаннях - знищенні університету, вимаганні хабарів у курсантів, погрозах викладачам, у тому числі - пістолетом, який ректор нібито тримає на столі у своєму службовому кабінеті. Крім того, нібито ректор звільнив ряд співробітників, були витрачені кошти на покупку інвентарю для університетського загону барабанщиць та інше. Також анонім звинувачує Аброськіна в тому, що той ображає жінок-педагогів, називаючи їх "офіціантками", а чоловікам пропонують "відправитися в АТО". Звернення завершується закликом - не допустити колишнього голову кримінальної поліції України до керівництва МВС.

У коментарі УНІАН ректор категорично спростував вищеназвані звинувачення. Він заявив, що вони абсурдні, а за анонімкою "стоїть" один з колишніх проректорів університету, який, за словами Аброськіна, був звільнений за зловживання, а зараз працює в Києві - в МВС.

"Це - людина на прізвисько "Дерблю"... мені незрозуміло, якщо він напише, скажімо, сорок анонімок, то в Одесу приїде сорок комісій? Адже на кожного перевіряючого з бюджету витрачаються значні кошти. На перевірку, яка прибула до нас, - витратять близько 125 тис. грн", - підкреслив Аброськін.

Він також назвав неспроможним припущення про те, що він прагнув на пост глави МВС.

"Це маячня - навіть не думав про це (про посаду міністра внутрішніх справ - УНІАН)", - акцентував ректор.

Як стало відомо УНІАН, людина, яка, за припущенням Аброськіна, може стояти за анонімним зверненням, зараз працює в Департаменті персоналу, організації освітньої та наукової діяльності.

Довідка УНІАН. В'ячеслав Аброськін - генерал поліції 2-го рангу, кандидат юридичних наук, 1973 р.н.

Починав в органах внутрішніх справ у 1994 році з посади оперуповноваженого, очолював поліцію (міліцію) Донецької області, був першим заступником голови Національної поліції України - начальником кримінальної поліції. З 2019 року - ректор Одеського державного університету внутрішніх справ.

У 2014 році нагороджений орденом "За мужність" III ступеня — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова