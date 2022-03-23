Економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18% громадян, у 52% - значно погіршилося, у 28% - радше погіршилося, ніж ні.

Серед українців, які мали роботу до війни, половина (53%) сьогодні не працюють.

Про це свідчать результати комплексного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Україна в умовах війни", щоб дослідити, яким чином війна змінила звичне життя наших громадян.

Водночас 22% працюють у звичному режимі, 21% - віддалено або частково, лише 2% - знайшли собі нову роботу.

"Це показник не лише економічних проблем, але і соціально-психологічних. Робота - це не лише економіка, це звичний спосіб життя, спілкування та взаємодія з іншими, структурованість часу, те, що стабілізує, надає впевненості, знижує тривогу і підвищує самооцінку. Суттєва частина громадян втратили таку підтримку і більш вірогідно отримали вищий рівень дезадаптації. Найбільше це торкнулося жителів сходу (74%), молоді до 35 років (60%) та тих, хто залишив своє місто (66%)", - йдеться в результатах опитування.

Разом із тим зазначається, що дохід "закриває" базові потреби людини, дає відчуття безпеки та знижує тривогу перед невизначеним майбутнім. Однак економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18% громадян, у 52% - значно погіршилося, а у 28% - радше погіршилося, ніж ні.

40% опитаних вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць. При цьому відсоток тих, хто підвищив свою матеріальну безпеку під час кризи виріс - у часи першого карантину (квітень 2020 року) 55% вважали, що заощаджень їм вистачить лише на місяць.

"Тому з врахуванням соціально-економічної та психологічної важливості зайнятості, зараз дуже важливо наскільки це можливо відновити роботу", - наголошується в результатах.

Як повідомляв УНІАН, за результатами опитування, війна розлучила сім'ї майже половини українців, кожен 5-й покинув свою домівку.

При цьому більшість українців оптимістично налаштована щодо відбудови країни після війни.

Як проводилося опитування

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 19 березня 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: