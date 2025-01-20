Під час встановлення інвалідності не треба проходити комісійний огляд, оновлювати усі аналізи та лягати в лікарню.

Для визначення інвалідності в Україні тепер не треба обов'язково лягати в лікарню. Лікар призначатиме пацієнту лише необхідні аналізи, які варто оновити або зробити нові, пояснила адвокатка Наталя Лісневська в етері каналу "Київ24".

"Не треба обов'язково лягати в лікарню напередодні встановлення групи інвалідності. Тобто, якщо за медичними показниками людині необхідно пролікуватись, вона лягає в лікарню. Якщо людині пролікуватись не треба, бо ми розуміємо, якщо що людина встановлює інвалідність, вона періодично лікується, лікар бачить, що сьогодні стан стабільний, то спеціального потрапляння у стаціонар для встановлення інвалідності, не треба", - сказала Лісневська.

Так само під час встановлення інвалідності не треба проходити комісійний огляд, оновлювати усі аналізи. Лікар може призначити лише ті аналізи, які потребують актуалізації для комісії зі встановлення інвалідності. Бюрократію спрощено.

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В електронному вигляді усі документи потрапляють експертній комісії з надання інвалідності. Її засідання може бути очним, заочним чи дистанційним. Висновок комісія відправить поштою, або його можна взяти в електронному вигляді у свого лікаря.

Ліквідація МСЕК в Україні: що відомо

У листопаді Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №12178, яким передбачено реформу МСЕК. Зокрема, що з 1 січня 2025 року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів.

19 грудня парламент ухвалив закон про ліквідацію МСЕК з 2025 року. Натомість, як зазначив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, з 1 січня 2025 року "впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)".

27 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко уточнив, що висновки, довідки та документи, які видавали медико-соціальні експертні комісії до 1 січня 2025 року, залишаються чинними.

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