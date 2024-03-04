Американський політик Стівен Мур переїхав до Києва одразу після початку повномасштабної війни, аби допомагати українцям боротися з окупантами.

Ветеран-республіканець Стівен Мур переїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення РФ проти України. Раніше він працював у Конгресі США, перебуваючи в Республіканській партії. За його словами, він вірить у те, що Україна виграє цю війну. Про це пише Business Insider.

Після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив війну Україні, Мур через тиждень заснував організацію "Український проект свободи". Від того часу проект зміг доставити на фронт допомоги сумою 1,2 мільйона доларів разом з ліками, харчовими продуктами, генераторами, павербанками, безпілотниками та Starlink.

Водночас колишній республіканець розчарований тим, як надходить допомога Україні від США.

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"Більшість американців не усвідомлюють, що зброя, яку ми надсилаємо, - це вживана зброя, яку ми маємо. Я бачив "Хаммери", які поїхали туди. Вони не в найкращому стані", — розповів Мур.

За його словами, для нього потреба України у військовій допомозі стала символом після того, як він побачив українського військового, який мав рюкзак My Little Pony для своєї амуніції.

"Я намагаюся подолати цю прірву між американцями та українцями і допомогти американцям зрозуміти, що українці - такі ж люди, як і вони, і з такими ж людьми, як вони, відбуваються найжахливіші речі у світі. Якщо ми не будемо продовжувати підтримувати Україну, то росіяни прокотяться через Україну", - наголосив американський політик.

Своєю чергою він визнав, що головними проблемами для республіканських виборців є кордон та криза з мігрантами, а Україна перебуває на останньому місці.

Врахувавши такі пріоритети та наслідки Іраку та Афганістану, Мур зазначив:

"Зрозуміло, що американці не хочуть вплутуватися в чергову закордонну авантюру, від якої вони не бачать жодної вигоди".

Проте, за його словами, війна Росії в Україні, лише дестабілізує міжнародну обстановку та може поставити під загрозу країни НАТО та Сполучені Штати Америки.

Також після того, як російські окупанти захопили Авдіївку, у суспільстві з'явився наратив, що "Україна не може перемогти". Проте, як наголосив Стівен Мур, такі слова не відповідають дійсності.

"Я бачив, що українці можуть перемогти, якщо ми дамо їм зброю", - запевнив він.

Що відомо про діяльність Стівена Мура в Україні

У матеріалі підкреслюють, що Мур відвідував лінію фронту "десятки разів". Впродовж декількох місяців він разом зі своїм українським товаришем Анатолієм "бігали по Україні, як Бетмен і Робін, доставляючи припаси і просто заповнюючи прогалини там, де ми могли".

Також в перші місяці повномасштабної війни Мур був свідком жертв серед мирного населення в Ірпені та Бучі.

"Місце було просто переповнене. У лікарів не було ліків. У них не було місця. У них не було обладнання. Але вони намагалися врятувати життя цих людей", - розповідав він ще у 2022 році.

Крім того, ветерана-республіканця надихають саме енергія, підприємливість та потенціал українців.

"У перший рік війни український технологічний сектор виріс на 21%, що свідчить про підприємливість українців. В Україні роблять музику і будують стартапи в гаражах. Кожна третя людина, яку я зустрічаю, є підприємцем в Україні. Тож це дійсно захоплююче місце - перебувати в такому середовищі було просто приголомшливо", - запевнив Мур.

Від'їзд Стівена Мура до України

Відомо, що політик залишив Капітолій у 2014 році. Його діяльність була пов'язана з роботою у всьому світі, серед яких й інші зони конфлікту. Також через роботу він перебував у Києві з 2018 по 2019 роки, де "вперше відчув захоплюючу енергію міста, що розвивається".

Після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, він почав готуватися до переїзду.

"Моє перебування тут, в Україні, з точки зору особистих фінансів - це дурне рішення, але я роблю правильну річ", - зауважив він.

Допомога США для України

Як писав УНІАН, спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон не буде виставляти на розгляд законопроект, в якому йдеться про допомогу Україні. За його словами, в ньому немає положень про безпеку кордонів.

Пізніше Джонсон наголосив, що питання щодо надання Україні фінансової допомоги будуть розглядати після того, як буде ухвалено фінансування уряду США.

"Палата представників розглядає всі доступні можливості. І ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування", - сказав спікер.

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