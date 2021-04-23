Найбільше противників даної норми - серед прихильників «ОПЗЖ».

Понад половина респондентів в Україні (54%) підтримують запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані загальнонаціонального опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології оприлюднено сьогодні.

Зокрема цілком підтримують - 26%, скоріше підтримують - 28%. Натомість не підтримують - 36%, зовсім не підтримують -15%, скоріше не підтримують - 21%, а 10% - не змогли відповісти.

За даними дослідження, ці дані дуже різняться в залежності від регіонів.

Так у південному та східному регіонах більше тих, хто не підтримує цю норму закону, водночас в обох регіонах третина громадян все ж підтримує цю норму закону.

В електоральному розрізі найбільше прихильників серед виборців партій «Батьківщина» та «Європейська солідарність». Серед виборців «Слуги народу» 62% підтримують, 34% – ні.

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Як свідчать висновки опитування, основний «донор» противників запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування є виборці «Опозиційної платформи – За життя». Серед прихильників цієї політсили підтримують це рішення 22%, не підтримують – 73%.

Також люди, які вважають українську своєю рідною, переважно підтримують (66%) це рішення; натомість люди, для яких рідна мова російська, в більшості не підтримують (22% лише підтримують).

*** Опитування проводилося 16 - 27 лютого 2021 року. Загалом було опитано 2003 респонденти за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій).

Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Закон про функціонування української мови як державної

25 квітня 2019 року в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», статті якого впроваджуються поетапно.

Зокрема, 16 січня 2021 року набула чинності низка норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

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Автор: Надя Пришляк