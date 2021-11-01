З учасниками акції протесту зустрілися представники влади.

У понеділок, 1 жовтня, близько сотні мешканців Полтави, які проживають у мікрорайоні №109 і яким досі не включили опалення, прийшли пікетувати до будівлі Полтавської міської ради аби запитати у міського голови Олександра Мамая, коли ж у їхніх квартирах буде тепло та з’явиться гаряча вода.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, люди тримали у руках плакати "Вимагаємо тепла в наші будинки!", "Требуем тепла!", "Де обіцяне тепло?" та інші.

Як розповів співорганізатор акції Валерій Горобець, температура у квартирах полтавчан, де мешкає близько 5 000 осіб, не перевищує 15 градусів, люди мерзнуть, діти постійно хворіють.

"Обіцяли, що котельня "Потаватепло" запрацює 1 листопада. Але цього не сталося... ", – каже Горобець.

До пікетників вийшли представники влади Полтави та запросили їх зайти у сесійну залу. Там з містянами зустрівся Мамай та його підлеглі.

Читайте такожУ центрі Полтави учасники тарифного мітингу перекрили дороги (фото)"В лютому ми спілкувалися з головою управління "Полтаватеплоенерго". Вони прийняли рішення добудувати котельню на вулиці Квітучій, яка й буде давати тепло цьому мікрорайону. Вартість – 70 мільйонів гривень, на умовах співфінансування з обласного та міського бюджетів. Ми вже підготували ці кошти, але будівництво котельні відтермінували на наступний рік. Тому почали ремонтувати котельню на "Турбомеханічному заводі". Нам гарантують, що до 1 грудня ця котельня запрацює. Якщо ввечері тепло не дадуть, я разом з вами піду перекривати дорогу", – заявив мер.

Проте мешканці бояться, що потужність старої котельні не дозволяє опалювати так, щоб у квартирах було дійсно тепло.

Зазначимо, що раніше мікрорайон опалював турбомеханічний завод, але минулого року відмовився це робити через борги за спожиті теплоносії. Частина обладнання котельні була вирізана.

Тоді влада Полтави планувала модернізувати комунальну котельню до нового опалювального сезону, але так і не встигла це зробити.

Наразі триває ремонт котельні турбомеханічного заводу. Саме за її допомогою планується цієї зими опалювати мікрорайон №109.

Нагадаємо, на початку квітня у Полтаві біля будівлі облдержадміністрації близько 100 підприємців вийшли на мітинг через посилення карантинних обмежень з 3 числа, згідно з якими запроваджувалася заборона на роботу непродовольчих ринків.

Автор: Олег Булашев