Зловмисник знаходиться під вартою, зазначили правоохоронці.

На Одещині правоохоронці затримали зрадника, який наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.

Про це повідомляє прес-служба управління Служби безпеки України в Одеській області. Як зазначається, затриманий чоловік - "послідовник" херсонського колаборанта, заступника голови окупаційної адміністрації Херсона Кирила Стремоусова, який перестав топтати землю восени 2022 року.

Як повідомляється, агента ФСБ затримали у ході контрдиверсійних заходів.

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"Зловмисником виявився місцевий "послідовник" колаборанта Стремоусова. На початку повномасштабного вторгнення ворожий поплічник намагався організувати в Одесі ворожу пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, фігурант адміністрував декілька проросійських Telegram-каналів, де "розганяв" дезінформацію про ситуацію на південному фронті та намагався дискредитувати Сили оборони.

У подальшому агент виконував додаткові завдання свого "куратора" з ФСБ, зокрема збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні. Крім того, він передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, зокрема електропідстанцій.

"Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання. Під час обшуку за місцем проживання російського агента виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують злочин.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Як уточнили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, підозрюваний збирав дані про вогневі позиції, рух та розташування підрозділів українських захисників в Одесі. Також інформатор передавав координати об’єктів енергетичної інфраструктури та інформацію про результати попередніх ракетних обстрілів задля їх повторного ураження і остаточного виведення з робочого стану.

Цікаві новини України - що відомо про боротьбу зі зрадниками

У січні 2023 року в СБУ повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронці розпочали понад півтори тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. У спецслужбі додали, що було викрито понад 600 російських агентів і шпигунів.

29 березня стало відомо, що у Харкові затримали колишнього правоохоронця, який під час окупації Ізюма співпрацював з ворогом - колаборант виторгував у супротивників "керівну посаду".

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