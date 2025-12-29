Чи готові українці до поступок заради завершення війни: соціолог відповів

Більшість українців вважає переговори єдиним реалістичним шляхом завершення війни, однак питання територій залишається найболючішим.

Готовність українців до компромісів заради завершення війни, зокрема територіальних, суттєво відрізняється залежно від регіону. Чим далі від лінії фронту, тим жорсткішою є позиція щодо будь-яких поступок, тоді як у прифронтових областях зростає запит на припинення бойових дій. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

За його словами, географічний чинник напряму впливає на суспільні настрої.

"Чим західніше, тим більший спротив будь-яким територіальним поступкам, а чим східніше, тим більша згода", – зазначив соціолог, пояснивши, що в регіонах, віддалених від фронту, частіше звучить риторика "воювати до кінця", тоді як у зонах постійної небезпеки війна сприймається щоденно і безпосередньо.

Антипович наголосив, що саме близькість до бойових дій формує готовність розглядати складні рішення. Водночас різниця в настроях між регіонами, за його оцінкою, не є критичною, але тенденція залишається сталою.

У загальнонаціональному вимірі майже дві третини українців вважають, що війну можна завершити лише дипломатичним шляхом. При цьому близько третини дотримуються жорсткішої позиції – або повне відновлення кордонів 1991 року, або щонайменше вихід на межі станом на 2022 рік. Соціолог зазначив, що ці показники коливаються, однак запит на переговори стабільно переважає підтримку виключно військового сценарію.

Ще вищі показники фіксують у відповідях на питання про реалістичний, а не бажаний шлях завершення війни. За словами Антиповича, близько 80% громадян вважають, що реальною є саме переговорна модель. З них приблизно 60% підтримують діалог за участі міжнародних партнерів, ще близько 20% допускають прямі переговори з Росією. Понад 10% українців виступають за продовження війни до повного звільнення окупованих територій.

Водночас соціолог підкреслив, що підтримка переговорів не означає автоматичної готовності до конкретних поступок. Ставлення українців суттєво різниться залежно від теми – від НАТО та мовного питання до релігії й майбутнього Донбасу.

Найболючішим питанням, за словами Антиповича, залишаються території. Соціолог каже:

"Ніхто не хоче і не буде визнавати окуповані території російськими. Тим більше виходити з тих місць, які зайняті українськими військовими".

Водночас соціолог визнав, що у разі відсутності альтернатив суспільству доведеться стикнутися з непростим вибором. Якщо компроміс стане єдиною можливою конфігурацією переговорів, більшість українців, які загалом підтримують переговорний процес, змушені будуть приймати складні рішення.

Як повідомляв УНІАН, щустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді тривала близько трьох годин, проте за підсумками жоден з учасників не оголосив про якийсь значний прорив у припиненні війни.

CNN зазначає, що Трамп, як і раніше, відносно прихильний до позицій Москви. Однак, на відміну від деяких попередніх зустрічей, Трамп похвалив Зеленського і висловив упевненість, що мир близький.

