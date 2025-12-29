Зустріч Зеленського і Трампа не завершилася проривом: CNN вказав на основні моменти

Трамп, як і раніше, відносно прихильний до позицій Москви, проте похвалив Зеленського і висловив упевненість, що мир близький.

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді тривала близько трьох годин, проте за підсумками жоден з учасників не оголосив про якийсь значний прорив у припиненні війни. Як пише CNN, Дональд Трамп, як і раніше, відносно прихильний до позицій Москви. Однак, на відміну від деяких попередніх зустрічей, Трамп похвалив Зеленського і висловив упевненість, що мир близький. Нижче основні висновки з недільної зустрічі.

1. Війна або закінчиться, або триватиме нескінченно

Трамп наполягав на тому, що в нього немає конкретних термінів для припинення війни в Україні. Однак він також натякнув, що зараз - коли тривають інтенсивні переговори - настав найбільш вдалий час для остаточного припинення війни.

"Я думаю, ми перебуваємо на завершальному етапі переговорів, і ми побачимо, - сказав Трамп. - Або вона закінчиться, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть".

При цьому Трамп розчарований темпами мирних переговорів і поперемінно звинувачує Зеленського і Путіна в нездатності покласти край конфлікту. Зустріч у неділю, що завершилася без будь-яких важливих заяв, схоже, підкреслила ці труднощі.

Він запропонував свій звичний термін у "кілька тижнів", коли може з'явитися ясність щодо можливості миру.

"Можливо, цього не станеться", - сказав Трамп про мирну угоду. "Через кілька тижнів ми дізнаємося напевно".

2. Путін був відсутній, але не був забутий

Фізична відсутність лідера РФ на недільних переговорах не означала, що його присутність не відчувалася. Трамп розмовляв із Путіним понад годину до початку переговорів із Зеленським телефоном. Трамп також сказав, що поговорить із Путіним ще раз після зустрічі із Зеленським.

Ця схема в минулому викликала занепокоєння у прихильників України: перед зустріччю із Зеленським Трамп вислуховує точку зору Путіна, і подальша зустріч закінчується невдачею. Цього разу розмова Трампа з Путіним не виключила позитивної зустрічі із Зеленським. Але Трамп все ж похвалив Путіна в одному аспекті: в тому, як він вчинив із Запорізькою АЕС, ключовим каменем спотикання в переговорах.

"Президент Путін дійсно працює з Україною над її відкриттям", - сказав Трамп. "Це великий крок, коли він не бомбить цю станцію".

Трамп також сказав, що, як і раніше, вважає, що Путін серйозно налаштований на мир.

3. Останні 10%

Перед початком зустрічі Зеленський заявив, що 90% умов мирного плану були узгоджені, повторивши цифру, яку використовували американські чиновники. Згодом Зеленський використав ту саму цифру, хоча Трамп сказав, що не любить використовувати відсотки.

Проте, саме 10%, що залишилися, виявилися найбільш складними для врегулювання. Основні камені спотикання включають долю атомної електростанції і питання територій. При цьому Трамп припустив, що Україні краще піти на поступки територій зараз, до подальшого вторгнення Росії.

"Частина цієї землі вже захоплена. Частина цієї землі, можливо, доступна для захоплення, але це може статися протягом кількох місяців. І хіба краще укласти угоду зараз?".

Перед зустріччю Зеленський продемонстрував нову гнучкість, заявивши, що готовий винести будь-яку мирну угоду на референдум. Але він сказав, що для її дотримання необхідне припинення вогню.

Зі свого боку Росія відмовилася від будь-яких розмов про припинення вогню. А під час телефонної розмови Трампа з Путіним обидва лідери заявили, що "загалом поділяють схожі погляди" на те, що тимчасове перемир'я лише затягне конфлікт в Україні, повідомив помічник Кремля Юрій Ушаков.

4. Складні відносини

З моменту їхньої першої, катастрофічної зустрічі в лютому, кожна зустріч Трампа і Зеленського під час другого терміну Трампа уважно відстежувалася за тоном і характером. Жодна з їхніх наступних переговорів не переросла в таку запеклу конфронтацію, хоча деякі з них описувалися як складні за закритими дверима.

Вітаючи Зеленського в його маєтку в Палм-Біч, Трамп висловив йому свою вдячність.

"Цей джентльмен дуже багато працював, він дуже хоробрий, і його люди теж дуже хоробрі", - сказав Трамп.

Зеленський почав і закінчив свою промову, подякувавши Трампу, що примітно з огляду на те, що президент США і віцепрезидент Джей Ді Венс у лютому критикували його за невдячність американським лідерам за їхню роль у посередництві.

При цьому, як нагадує CNN, у минулому Трамп використовував Мар-а-Лаго для налагодження більш особистих стосунків зі своїми світовими колегами, включно з китайським лідером Сі Цзіньпіном і покійним прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Хоча це, мабуть, не було основною метою недільної зустрічі - Зеленський приїхав у Палм-Біч, тому що Трамп проводить тут свята - обстановка все ж була менш формальною, ніж Овальний кабінет або Кабінетна кімната Білого дому.