У Маріуполі поліцейські затримали чоловіка, який сокирою пошкодив вітрини і товар у супермаркеті.
Читайте такожУ Сумах п'ятому яний покупець порізав ножем двох людей через зауваження про маску (відео)Як інформує Маріупольське районне управління поліції, сьогодні о 13:15 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в супермаркет забіг чоловік і за допомогою сокири трощить майно.
Слідчо-оперативна група встановила порушника - ним виявився 35-річний місцевий житель.
За попередньою інформацією, чоловік скоїв правопорушення через конфлікт між своєю дружиною та персоналом закладу.
"Працівник зробив жінці зауваження за те, що вона знаходиться в публічному місці без захисної маски під час карантину", - йдеться в повідомленні.
Відносно чоловіка відкрито провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За це правопорушення передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі.
Тривають оперативні та слідчі дії.
У поліції також повідомили, що наприкінці минулого року затриманий чоловік вже потрапляв у поле зору поліції за аналогічний злочин. За даним фактом йому оголошено про підозру.
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Раніше повідомлялося, що чоловіка обурило те, як хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову надіти захисну маску.
Він розгромив сокирою всі каси і прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.
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