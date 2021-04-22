35-річний місцевий житель скоїв правопорушення через конфлікт між дружиною та персоналом супермаркету.

У Маріуполі поліцейські затримали чоловіка, який сокирою пошкодив вітрини і товар у супермаркеті.

Читайте такожУ Сумах п'ятому яний покупець порізав ножем двох людей через зауваження про маску (відео)Як інформує Маріупольське районне управління поліції, сьогодні о 13:15 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в супермаркет забіг чоловік і за допомогою сокири трощить майно.

Слідчо-оперативна група встановила порушника - ним виявився 35-річний місцевий житель.

За попередньою інформацією, чоловік скоїв правопорушення через конфлікт між своєю дружиною та персоналом закладу.

"Працівник зробив жінці зауваження за те, що вона знаходиться в публічному місці без захисної маски під час карантину", - йдеться в повідомленні.

Відносно чоловіка відкрито провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За це правопорушення передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі.

Тривають оперативні та слідчі дії.

У поліції також повідомили, що наприкінці минулого року затриманий чоловік вже потрапляв у поле зору поліції за аналогічний злочин. За даним фактом йому оголошено про підозру.

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Раніше повідомлялося, що чоловіка обурило те, як хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову надіти захисну маску.

Він розгромив сокирою всі каси і прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.

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Автор: Надя Пришляк