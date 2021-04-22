У Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і почав трощити все на своєму шляху.
Читайте такожУ Харкові накрили членів банди, які вбивали людей заради заволодіння квартирамиВідповідне відео з'явилося в соцмережах.
Напад стався близько 15:00, пише місцеве видання 0629.
За інформацією ЗМІ, чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску.
Він розгромив сокирою всі каси та прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.
У поліції повідомили, що особу чоловіка встановлено. На місці події працюють правоохоронці.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
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