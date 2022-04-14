Політик, який втік з-під домашнього арешту, розмістився в розкішному та просторому будинок в Протасовому Яру.

У свідченнях, опублікованих СБУ, охоронець, що працював на кума Путіна та нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука понад 20 років, розкрив, що політик розмістився в Києві біля Протасового Яру в будинку за адресою Яслинська 11в.

Оголошення про здачу цього будинку в оренду розміщено но сайті dom.ria.com.

Це триповерховий маєток, розташований на ділянці площею майже 800 квадратних метрів. Ось як його описує орендодавець:

"Розкішний та просторий будинок 772 квадратних метрів в Солом'янському районі (Протасів Яр), вул. Яслинська 11в. Розташований на ділянці 7 соток, зелений лужок з місцем для барбекю, з великою терасою та дизайнерським озелененням. Будинок побудований з якісних, натуральних матеріалів, дорогі меблі та техніка провідних європейських виробників, особливий дизайн, що дозволяє почуватися комфортно".

В будинку 6 кімнат, зокрема, майстер-спальня з великою терасою, гардеробною та великим санвузлом з ванною та душовою, 3 великі дитячі кімнати з санвузлами.

Розташувалися в маєтку і велика кухня, господарські приміщення, кімнати для облаштування ігрової чи фітнес зони, приміщення для персоналу.

В підвальній частині - гараж на дві машини, ще три можна припаркувати біля будинку.

"Пропозиція актуальна для любителів проводити час на природі, але мешкають у мегаполісі", - пише орендодавець.

Вартість оренди такого житла на місяць - 13 тисяч доларів або ж 384 тисячі гривень без урахування плати за комунальні послуги.

Затримання Віктора Медведчука: що відомо

Увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст. 111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Діяльність Медведчука у "вугільній справі" правоохоронні органи почали документувати ще в 2016 році.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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