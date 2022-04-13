У розмовах з дружиною нардеп розповідав, що російські спецслужби "допоможуть" йому.

Особистий охоронець нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука розповів, як російські спецслужби допомагали йому втекти з України.

Про це охоронець, що працював на Медведчука понад 20 років, розповів у свідченнях, опублікованих СБУ.

За свідченнями охоронця Андрія, план втечі Медведчука з України почали реалізовувати 23 лютого - у переддень повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Спочатку охоронці кума Путіна здійснили два виїзди з будинку, де перебував Медведчук на домашньому арешті, для того, щоб поліціянти, що були закріплені за ним, втратили пильність. Втретє в автівці виїхав Медведчук.

Згодом Медведчук пересів в іншу автівку, яка чекала його поруч з будинком. Охоронці поїхали у приватний будинок в Києві, а Медведчук - у невідомому напрямку. Згодом він повернувся у цей будинок з кухарем.

"У мої обов'язки входила охорона будинку та охорона Медведчука Віктора Володимировича. Тут мені розповіли легенду, що будинок орендує подружжя з Італії Сандро та Світлана. Медведчук спілкувався з дружиною. Під час їхньої розмови я чув "ФСБ", "вони все зроблять", "вони допоможуть". Під час їхньої розмови я почув, що готується втеча з цієї адреси. Я припустив, що це відбудеться скоро. До мене підійшов Медведчук та сказав, що впродовж 20 хвилин за мною приїдуть військові. Через 20-25 хвилин у хвіртку постукали. Я побачив чоловіка у чорному одязі. В руках був жовтий пакет. Вони обидва піднялися нагору. Через 10 хвилин вони вийшли. Медведчук був в українській військовій формі, балаклаві та кепці. Під час розмови з дружиною Марченко Оксаною Михайлівною я чув, що втечу готує ФСБ. Оскільки Білорусь та Росія вже закриті, швидше за все це буде Придністров'я водою через "зеленку". Готують все це працівники ФСБ під керівництвом Путіна. Коли вони вийшли за хвіртку, їх чекали дві автівки. Його посадили в машину та вони залишили цю адресу. Коли він йшов, він сказав: "Все! Дякую. Чекайте вказівок", - розповів охоронець Медведчука.

Раніше голова СБУ Іван Баканов заявив, що біглого нардепа і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука намагалася вивезти з України ФСБ РФ - спершу до Придністров’я, а потім - до Москви.

Медведчука затримали: що відомо

Увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Діяльність Медведчука у "вугільній справі" правоохоронні органи почали документувати ще в 2016 році.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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