Відверто нудне засідання ПАЧЕС розбавили жвавою бійкою в залі і потім в кулуарах.

В Анкарі сталася бійка між членами української та російської делегацій на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС). Про це повідомляє турецьке інформагентство "Анадолу".

Так, під час виступу депутата Держдуми Ольги Тимофєєвої члени української делегації спробували розгорнути у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.

Члени російської делегації спробували перешкодити українцям, зав'язалася бійка. Головуючий на Асамблеї спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп втрутився і закликав учасників засідання до спокою.

Відео дня

Пізніше вже в кулуарах заходу між українцями і росіянами виникла нова, ще більш гаряча бійка. Відео цієї події опублікував народний депутат України Олександр Мариковський.

Як видно на цих кадрах, один з російських делегатів (депутат Держдуми Валерій Ставицький) вихопив у нардепа український прапор і намагався його забрати в невідомому напрямку. Маріковський тут же кинувся відбивати прапор, попутно намагаючись вдарити по обличчю росіянина. Рознімати делегатів довелося співробітникам охорони турецького парламенту.

Що таке ПАЧЕС

Парламентська асамблея Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС) - міжпарламентська організація, створена в 1993 році. На цьому майданчику 13 країн Чорноморського регіону намагаються розвивати економічне і гуманітарне співробітництво на рівні парламентів.

Організація базується в Стамбулі, але її засідання проводяться по черзі в столицях країн-учасниць. При цьому ворогуючі між собою країни-учасниці (Україна-Росія, Вірменія-Азербайджан) бойкотують ті саміти, які проводяться у ворожій столиці.

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