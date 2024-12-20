За словами радника глави ОП, нардепи, які люблять "багато говорити" в соцмережах, залишили поза своєю увагою ці факти.

Деякі народні депутати знали про факти знущань у 211 понтонно-мостовій бригаді ЗСУ. Про це в інтерв'ю "Новини.LIVE" сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Мені дуже подобаються такі історії: ми ще вчора все знали, комусь сказали. А чому сьогодні про це кажете публічно?" - зазначив він.

Подоляк, зокрема, здивований тим, що "чомусь депутати, які люблять багато говорити" в соцмережах, залишили поза своєю увагою ці факти.

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"Для мене це дивна позиція. Якщо ви тоді чули, то надайте цьому рух якийсь, коректний розголос", - заявив радник голови ОП.

Знущання над військовими у 211-й бригаді - останні новини

Командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України відправили під варту. Водночас він має право на внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

Крім цього, вище командування відсторонило командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України від виконання службових обов’язків.

Як повідомляв УНІАН, у 211-й понтонно-мостовій бригаді знущалися над військовими та вимагали у них гроші. За даними журналістів, командир взводу першого батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади та син начальника штабу Владислав Пастух погрожував, вимагав гроші, а також жорстоко знущався над військовими, але не був покараний.

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