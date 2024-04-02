Харків продовжує позбуватися назв вулиць, котрі пов’язані з країною-агресором.

У Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з Росією, зокрема з’явилися вулиця Єніна та в’їзд Джуса.

Як повідомляє міськрада Харкова, відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов.

Так, вулиця Бакуліна відтепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах), вулиця Біломорська – вулицею Фінською, а вулиця Байкальська – вулицею Сніжною. Провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький, а вулицю Кронштадтську – на вулицю Литовську, провулок Алтайський – на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера – на в’їзд Глісада Джуса (на честь загиблого українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним "Джус").

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Також вулиця Красноуральська стала вулицею Низинною, вулиця Іртиська – вулицею Мерлинською, провулок Іртиський – провулком Чепельським, вулицю Іжевську перейменували на вулицю Цукрову, а однойменний провулок носить назву Заможного. Провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути, провулок Ельбруський перейменували на провулок Буковельський, а провулок Єльнінський – на провулок Барвистий.

Крім того, вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок – Скандинавським, а в’їзд – Лірницьким.

Перейменування пов’язаних з РФ топонімів у Харкові – що передувало

У Харкові поступово відмовляються від назв вулиць, пов’язаних з Росією. Так, наприкінці січня було ухвалено рішення про перейменування 65 топонімів.

Зокрема, вул. Пушкінська з того часу називається вул. Григорія Сковороди.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що перейменування цього топоніму є знаковим для міста, адже саме в січні внаслідок атак РФ там загинули понад десяток людей, будівлі зазнали серйозних руйнувань.

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