Секретар РНБО в черговий раз підтвердив, що переговори з ворогом почнуться тільки після деокупації всіх територій країни.

Україна військовим шляхом звільнить всі захоплені Росією території. У цьому сумніваються лише "корисні ідіоти" Путіна на Заході, які підхоплюють наратив кремлівської пропаганди.

Таку заяву на персональному акаунті в Twitter зробив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку — знищення окупантів, потім — дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", — написав Данілов.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні повідомили, що українська армія поставила росіян в глухий кут і змусила шукати шляхи заповнення великих втрат.

Екс-керівник ЦРУ і колишній глава Центрального командування Збройних сил США Девід Петреус вважає, що Україна зможе звільнити захоплені території. Але для цього західні союзники повинні зберігати високі темпи поставок озброєння нашій країні.

А наприкінці липня президент Володимир Зеленський озвучив критичні терміни звільнення окупованих територій. За його словами, це потрібно зробити протягом 3-6 тижнів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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