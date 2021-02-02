Таїсія заявила, що відстоюватиме свою честь у суді.

Скандальна Київська блогерка Di.rubens (Таїсія Онацька) розповіла, що через цькування в соцмережах боїться виходити з дому.

Читайте такожУ Вінницькій області багатодітна мати народила двійню, тепер у неї 15 дітей (відео)Про це вона розповіла телеканалу "112".

За її словами, скандальне відео неправильно змонтували.

"Мій знайомий блогер опублікував на своєму акаунті відео-колаборацію зі мною. Колаборація у вигляді бліц-опитування про країни, в яких я хочу побувати. З двох запропонованих країн я повинна була вибрати найбільш цікаву для подорожей. Монтаж ролика і опис до нього не були узгоджені зі мною", – розповіла вона.

Дівчина розповіла, що кожен день отримує десятки повідомлень з погрозами зґвалтування і вбивства. Вона звернулася в поліцію і планує написати заяву в Державне бюро розслідувань. Блогерка заявила, що відстоюватиме свою честь у суді.

"Цькування з одного боку відбувається з мовчазної згоди держави, а з іншого - з підтримки Міноборони, яке на моє звернення відповіло насмішкою на своєму офіційному акаунті в Facebook", - зазначила вона.

Скандал навколо блогерки di.rubens: що відомо

Блогер з Києва di.rubens назвала Росію улюбленою країною. На ролик "тіктокерші" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Після цього в мережі розгорівся скандал, адже відео було знято на Майдані.

Потім юна блогерка видалила свій аккаунт в Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі Тікток.

20 січня дівчина вирішила подати в суд на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика з її участю.

Блогерка стверджує, що інформація, яку поширює військовий, є "сфальсифікованою і завідомо неправдивою".

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Автор: УНІАН