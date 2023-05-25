Дуже часто діти падають з вікон, ковтають батарейки та хімічну рідину.

Цього місяця в Одесі 4-річні двійнята отруїлися невідомою речовиною. Схожих випадків на тлі повномасштабної війни фіксують дедалі більше у регіонах України, кажуть фахівці.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу у медіа-центрі Україна-Одеса начальниця медичного управління обласного департаменту охорони здоровʼя Оксани Рокунець-Сорочан розповіла, що наразі в регіоні спостерігається значне зростання рівня дитячого травматизму та літальних наслідків через нього.

"За минулий рік зареєстровано майже 17 тисяч дітей, які отримали травми. Для порівняння: у 2020-му та 2021 роках цей показник складав 16 тисяч. Тобто, у динаміці показник збільшився на 10%. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну перше місце займав вуличний травматизм (47%), а у 2022 році спостерігається стрімка зміна в цій структурі – побутові травми вийшли на перше місце". – повідомила чиновниця.

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За її даними, одна із причин таких змін полягає в тому, що діти через воєнний встан навчаються, як правило, дистанційно. Перебувають в ізоляції від колективу, залишаючись сам на сам з гаджетами, що впливає на психологічний стан неповнолітніх.

Посадовиця зазначила, що у 2023 році в регіоні від отруєнь та інших травм вже загинуло 16 дітей (за аналогічний період минулого року – 10), а кількість летальних випадків від травматизму збільшилась понад ніж в 1,5 рази (загалом у 2022 році загинуло 35 дітей).

Як наголосила Рокунець-Сорочан, у 2023 році сталися кілька жахливих випадків через недогляд за малюками. Так, від ураження електричним струмом загинула дитина у віці 1 рік 8 місяців, через падіння в колодязь – малюк, якому ще було трьох років, в каналізації втопилася 2-річна дитина. Також тільки за травень в Одесі дві дитини двох та семи років загинули через падіння з вікон житлових будинків (спирались на москітні сітки). Серед травмованих та загиблих 70% – хлопчики, які відрізняються більшою активністю.

Як зазначила лікар Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Стасья Комадінко, особливу увагу необхідно звернути на кількість отруєння хімічними речовинами, особливо, побутовими засобами для прибирання, прання тощо. За перший квартал поточного року на Одещині вже зафіксовано понад 80 випадків отруєнь.

Завідувач відділенням реанімації та інтенсивної терапії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимира Босенко акцентував, що ковтання хімічних речовин та, наприклад, батарейок (яких багато в іграшках), спричиняє страшні страждання для потерпілих.

"Все це веде до опіків внутрішніх органів, зокрема – стравоходу. Як наслідок – смерть або інвалідність. Дорослим треба звернути увагу на батарейки – маленькі плоскі батарейки, які при ковтанні застряють в стравоході: 2-3 годи всередині вже ведуть до тяжких внутрішніх опіків", – розповів Босенко.

Кажучи про психологічний стан неповнолітніх, він порадив пильно спостерігати за їх поведінкою під час та після того, як лунає повітряна тривога чи відбуваються "прильоти". Бо через психологічне травмування потім якісь, на перший погляд, незначні конфлікти призводять до самогубства дитини.

Рокунець-Сорочан додала, що психологічна травма властива "дітям війни".

"Дитина не розуміє, що відбувається зовні. Їй можна дати пояснення, розказати, але залишається страх зовнішнього середовища. Крім того, дитина бачить тривогу батьків – мами, тато, і це також викликає комплекс факторів, які формують психологічну нестійкість... Тобто ми говоримо про профілактику можливих травматичних факторів", – акцентує вона.

За даними фахівців, наразі відсоток побутового травмування дітей приблизно однаковий у всіх регіонах України.

Дитячі смерті під час війни - що повідомлялося

14 травня в Одесі 4-річні двійнята загинули через отруєння невідомою речовиною. Хлопчик помер на руках у матері до приїзду "швидкої", дівчинка – у лікарні. Поліція розпочала провадження за ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. За деякими даними, трагедія сталася у родині переселенців із Херсона.

Минулого тижня в Києві 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на пʼятому поверсі. Внаслідок падіння він загинув.

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