Очевидці закликають не допомагати схожим аферистам.

У Львові жебрачка на інвалідному візку просить гроші в центрі міста. Однак, уважні львів'яни викрили жінку: виявилося вона може ходити.

На відео в Telegram-каналі PostChat можна побачити, що з трамвая жінка самостійно виносить інвалідний візок.

А через деякий час її помітили вже сидячи на цій колясці і просячи милостиню. Перехожі запитали у жінки, чи може вона ходити, на що вона відповіла "Ні".

Очевидці закликають не допомагати схожим аферистам.

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Автор: Вікторія Гордієнко