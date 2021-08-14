У Львові викрили жебрачку на інвалідному візку / скрін відео t.me/PostChat_Lviv
У Львові жебрачка на інвалідному візку просить гроші в центрі міста. Однак, уважні львів'яни викрили жінку: виявилося вона може ходити.
На відео в Telegram-каналі PostChat можна побачити, що з трамвая жінка самостійно виносить інвалідний візок.
А через деякий час її помітили вже сидячи на цій колясці і просячи милостиню. Перехожі запитали у жінки, чи може вона ходити, на що вона відповіла "Ні".
Очевидці закликають не допомагати схожим аферистам.