На Думській площі урочисто підняли прапор Одеси, поруч із ним майоріли прапори родів військ, які захищають Україну від російських окупантів.

Спеціально до Дня міста Одеси філією "Укрпошти" випущено марку, присвячену внесенню історичного центру Одеси до Основного списку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"У церемонії погашення марки на Думській площі взяли участь міський голова Геннадій Труханов, керівники регіону та керівництво філії "Укрпошти". На марці зображено історичний центр Одеси, який було прийнято до ЮНЕСКО у січні цього року", - розповіли у прес-службі мерії Одеси.

Також йдеться, що з нагоди Дня міста на Думській площі було урочисто піднято прапор Одеси. Поруч із міським прапором на площі майоріли прапори родів військ, які захищають Україну від російських окупантів, а також прапори держав, що підтримують Україну та Одесу в цій запеклій боротьбі.

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У заході взяли участь керівники регіону, військових та силових структур, а також Почесні громадяни Одеси.

Зокрема, у церемонії підняття прапорів видів та родів Сил оборони України взяли участь військові моряки на чолі з командувачем Військово-Морських Сил ЗС України віце-адміралом Олексієм Неїжпапою.

День Одеси - що відомо

Нагадаємо, День Одеси традиційно відзначається 2 вересня. За одних даних, місту сьогодні – 229 років, але є обгрунтовані ствердження, що Одеса значно "доросліша".

2 вересня 2022 року в місті відбулася урочиста церемонія гасіння марки, на якій зображено, обкладений мішками з піском пам’ятник Дюку де Рішельє. Марку "Одеса-2022" було присвячено обороні міста від російських загарбників.

В цей же день в Одесі на Пам'ятному знаку міст-побратимів та міст-партнерів з’явились покажчики трьох міст, які одними з перших надали підтримку Україні та місту під час нападу РФ. Це Венеція, Маямі та Маямі-Біч.

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