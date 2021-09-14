Візит носить неофіційний характер і триватиме до 16 вересня.

Сьогодні до Одеського морського порту з дружнім візитом прибув турецький катер Берегової охорони TCSG 303.

Як повідомили в прес-службі Морської охорони ДПСУ, катер вранці зайшов в Практичну гавань порту.

Зазначається, що катер Морської охорони "Балаклава" зустрів гостей на підході до територіальних вод України та супроводив до прикордонного пункту базування.

Як уточнили у відомстві, у серпні флагман Морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп'ятников" гостював у турецькому Стамбулі. Неофіційний дружній візит-відповідь катера TCSG 303 триватиме до 16 вересня.

Читайте такожВ Одесі завершились міжнародні навчання Sea Breeze-2021 (видео)

"Морські прикордонники Туреччини під час перебування в Україні поспілкуються з колегами на професійні теми. Також програмою візиту передбачено неофіційне спілкування, відвідування культурно-історичних місць, що об'єднує країни та сприяє зміцненню міжнародних дружніх відносин", - сказано в повідомленні.

Іноземних колег наші прикордонники пригостили обідом на борту "Григорія Куроп'ятникова".

Як повідомляв УНІАН, сполучені Штати Америки цього року передадуть Україні ще один патрульний катер типу Island.

Автор: Лариса Козова