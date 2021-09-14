Нелегальний вантаж прибув до України з Китаю.

В Одеському морському порту затримали партію контрабандних бензопил майже на 5 млн грн.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, оперативники відомства отримали інформацію про те, що на початку вересня на територію Одеської митниці надійшли товари з Китаю, в документах на які вказані неправдиві відомості.

Під час огляду товару працівники ДБР встановили, що імпортер зазначив у декларації переважно дрібний товар (викрутки, пружинки та інше) та незначну кількість бензопил. Однак насправді товар, доставлений до Одеського порту теплоходом з Китаю, це виключно бензопили. Крім того, в супровідних документах вказано значно меншу кількість товару, ніж виявили правоохоронці.

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"Щодо декларанта склали протокол про порушення митних правил, а імпортований товар вилучили. Порушнику загрожує застосування штрафних санкцій у розмірі вартості товару, прихованого від митного контролю, що попередньо становить 4,9 млн грн", - сказано в повідомленні.

Проводяться відповідні невідкладні заходи.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ДБР викрило масштабну контрабандну схему ввезення в Україну російського пального через порти Одеської області. З початку року задіяними в схемі суднами в Україну легально ввезено 27 тис. тонн нафтопродуктів - це третина від реально імпортованого пального.

Автор: Лариса Козова