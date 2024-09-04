Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Львів потребує допомоги і їхня країна не може проігнорувати ракетний удар Росії.

Польща допоможе відбудувати житлові будинки у Львові, які були пошкоджені вранці 4 вересня, після чергової масової ракетної атаки по Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск на своїй сторінці в X (Twitter).

"Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відновленні", - додав Туск. Відео дня

Однак поляки виявилися цьому не дуже раді. Вони пишуть, що в цей самий час у їхній країні є, що ремонтувати і куди спрямувати фінансування, однак влада більше турбується про своїх сусідів.

Ракетна атака на Львів 4 вересня - подробиці

Міський голова Андрій Садовий заявив, що внаслідок чергової російської атаки у Львові постраждало понад 50 будинків, більшість із яких розташовані в історичному центрі. Крім того, були зруйновані медичні установи та навчальні заклади.

Загинуло 7 осіб, серед яких три дитини. Українець Ярослав Базилевич унаслідок ракетної атаки окупантів втратив дружину та трьох доньок, які перебували в цей момент на сходовій клітці в будинку, поки він повернувся до квартири взяти води.

Протягом останніх днів також постраждали Полтава, Суми та Кривий Ріг.

Тільки в Полтаві на поточний момент 51 загиблий і понад 270 поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: