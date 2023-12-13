Крім цього, Генштаб витратив у цьому році 68,8 тис. грн на 10 наборів кришталевого посуду.

За 2023 рік фінансове управління Генерального штабу ЗСУ провело 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 млн грн.

Журналісти "Слідство.Інфо" проаналізували закупівлі й виявили, що на другому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну Генштаб купує подарункові дорогі італійські шахи, смартгодинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Повідомляється, що Генштаб ЗСУ в 2023 році двічі купував ікони. Перша така закупівля була у червні. Згідно з укладеним договором, Генштаб заплатив підприємиці Нелі Ільченко 36,5 тис. грн за три ікони в срібному оздобленні: "Юрія Переможного", "Неопалима Купина" та "Святого Миколая".

Відео дня

Другий раз купували вже чотири ікони у підприємця Олега Рубніковича за 48, 4 тис. грн. Це були ікони на мідній основі з посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю "Янгола Охоронця", "Георгія Переможця", Божої Матері "Семистрільної" та "Казанської".

Генштаб замовив за 13,4 тис. грн ікону Божої Матері "Казанська", яку зробили у Троїцькій майстерні. На сайті цієї майстерні можна знайти подібну ікону за 2,9 тис. грн.У кінці 2022 року Генштаб теж купував 5 ікон у Нелі Ільченко за 35,9 тис грн.

Зазначається, що підприємець Олег Рубнікович продав Генштабу ще шахи за 39,4 тис. грн. Мова йде про дорогі італійські шахи "Римляни", та дві різні комплектації набору "Наполеон". Крім цього, Генштаб витратив у цьому році 68,8 тис. грн на 10 наборів кришталевого посуду.

Загалом, протягом цього року Генштаб організував 20 різних закупівель нагородних годинників. На це витратили 3,9 млн грн загалом, з яких 1,1 млн — на купівлю смартгодинників. Наприклад, 30 червня 2023-го Генштаб ЗСУ купив 21 Apple Watch за 290 тис грн.

Корупція в Міноборони

В Міністерстві оборони України розформовують департамент ресурсного забезпечення через закупівлю зіпсованих сухпайків. Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства у соціальній мережі Facebook.

"Міноборони вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022-му році. Зараз їх зберігають на складах Збройних Сил. У частині наборів пошкоджене пакування з джемом - попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов", - йдеться у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини: