Водночас вони матимуть право пройти ДПА, в тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту ухвалити закон про звільнення цьогорічних випускників від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) через COVID-19.

Читайте такожЗНО 2021 в Україні: опубліковано графік проведення тестування, правила та умовиЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Йдеться про проект закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року) (№5014).

Ним передбачається встановити, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році, звільняються від проходження ДПА.

Водночас випускники матимуть право пройти ДПА, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що документ має мінімізувати ризики захворювання на COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливити отримання ними в установленому законодавством порядку відповідних документів.

Як зазначив голова комітету, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Бабак, президент визначив цей законопроект як пріоритетний. Бабак не виключив, що законопроект може бути розглянутий парламентом на його найближчому позачерговому засіданні.

Так, члени комітету підтримали пропозицію рекомендувати парламенту ухвалити цей законопроект за основу та в цілому. За словами Бабака, можливе проведення додаткових засідань комітету з цього питання.

Виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко висловив сподівання на підтримку ініціативи щодо вакцинування викладачів, які будуть задіяні у проведенні ЗНО.

"Ми ініціювали подання списків, поки що кількісного складу, тих педагогічних працівників, яких ми будемо залучати до проведення ЗНО, щодо включення їх в черговий етап вакцинації. А це більше 90 тис. педпрацівників", - сказав він.

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Автор: Таня Поляковська