Водій в ході судового засідання визнав свою вину, а батьки дівчинки попросили закрити кримінальне провадження.

На Львівщині Дрогобицький міськрайонний суд звільнив від покарання водія , який тричі наїхав на 4-річну дівчинку.

Дитина отримала численні травми, проте водій та батьки дівчинки пішли на примирення, повідомляє zaxid.net.

Інцидент трапився 6 серпня 2020 року в Дрогобичі на парковці магазину на вул. Стрийській, де 4-річна дівчинка каталася на самокаті.

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"У цей час 19-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, наїхав на неї. Спершу він зачепив дитину заднім колесом, потім переїхав її переднім. Коли дівчинка вже лежала на землі, водій, не зупиняючись, ще раз переїхав її лівим переднім колесом. Унаслідок наїзду у дівчинки не виявили жодного перелому, однак вона отримала травми голови, тулуба, рук і ніг, забій печінки та легень, струс головного мозку", - повідомляє zaxid.net.

Водій в ході судового засідання визнав свою вину, а батьки дівчинки попросили закрити кримінальне провадження, оскільки він повністю відшкодував їм моральну і матеріальну шкоду.

"Враховуючи обставини, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Орест Крамар вирішив звільнити 19-річного водія від кримінальної відповідальності у зв`язку з його примиренням із сім’єю потерпілої, а кримінальне провадження - закрити", - йдеться в повідомленні.

Апеляцію на рішення суду родичі 4-річної дівчинки не подавали.

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Автор: Олександр Топчій