Фахівці ліквідовують наслідки обстрілів дамби, зараз загрози її прориву та затоплення територій немає.

Сьогодні зафіксували влучання в Печенізьку дамбу в Харківській області двох ворожих ракет, пошкоджено верхній шлюз.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, ворог продовжує бити по критичній інфраструктурі Харківщини, намагаючись влаштувати в області техногенну катастрофу.

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"Разом з фахівцями оглянули Печенізьку дамбу в Чугуївському районі, по якій російські окупанти вже неодноразово завдавали ракетних ударів. Сьогодні зафіксували влучання в дамбу двох ракет. Пошкоджено верхній шлюз. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз фахівці ліквідовують наслідки обстрілів", - написав він.

Синєгубов запевнив, що ситуація на дамбі повністю контрольована.

"Загрози прориву дамби та затоплення територій немає. Робиться усе, аби відновити пошкоджену критичну інфраструктуру у максимально короткий термін", - зазначив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 20 вересня повідомляв, що в населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, але безуспішно. Про деталі не повідомлялось.

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