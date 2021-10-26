До кінця тижня 13 областей можуть опинитися в "червоній" зоні.

До кінця тижня 13 областей можуть опинитися в "червоній" зоні, але переходу всієї країни у "червону" зону поки не очікується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Він зазначив, що, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на найближчому засіданні комісії ТЕБ та НС до "червоної" зони буде переведено ще 5 областей (Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська), і таким чином їх стане 13.

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"Якщо говорити про зону ризику, там де ситуація найбільш критична - це Житомирська, Львівська і Хмельницька області. Також є ситуація в Харківській області, де напливами йде завантаженість ліжок… Зараз ми не очікуємо, що з тим, що буде 50-70% регіонів у "червоній" зоні, що вся країна увійде в "червоний" рівень. Чи є ризик того, що введуть локдаун повний? Звичайно, ризик такий є, але поки що ми не очікуємо", - пояснив він.

Нагадаємо, станом на 26 жовтня у "червоній зоні" в Україні знаходяться такі області: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська.

У KSE спрогнозували, що в Україні з "червоних" рівнів епіднебезпеки всі регіони можуть вийти не раніше січня.

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Автор: Наталія Хаджі