Православна церква України (ПЦУ) цього року не замовлятиме чартерний літак для доставки благодатного вогню з Ізраїлю в Україну.
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"Ми не будемо замовляти чартерного літака. Але, як в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть здійснювати перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь", - розповів він.
При цьому Епіфаній зазначив, що, можливо, Благодатний вогонь доставлять невчасно, як хотілося б - ввечері, відразу за кілька годин.
"Це може бути і вранці вже в неділю, але обов'язково ми це світло отримаємо", - зазначив він.
Предстоятель ПЦУ додав, що Благодатний вогонь традиційно поширять по всій Україні.
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