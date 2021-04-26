Єпіфаній зазначив, що, можливо, благодатний вогонь доставлять невчасно.

Православна церква України (ПЦУ) цього року не замовлятиме чартерний літак для доставки благодатного вогню з Ізраїлю в Україну.

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"Ми не будемо замовляти чартерного літака. Але, як в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть здійснювати перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь", - розповів він.

При цьому Епіфаній зазначив, що, можливо, Благодатний вогонь доставлять невчасно, як хотілося б - ввечері, відразу за кілька годин.

"Це може бути і вранці вже в неділю, але обов'язково ми це світло отримаємо", - зазначив він.

Предстоятель ПЦУ додав, що Благодатний вогонь традиційно поширять по всій Україні.

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Автор: Ірина Погоріла