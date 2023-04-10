Урядовців та їхніх близьких вивозили звичайним потягом.

Частину членів українського уряду в перші години повномасштабної війни, розв’язаної Росією, евакуювали до західних областей України. Евакуацію проводили потягом "Укрзалізниці", розповіли на подкасті "Української правди" Олександр Кубраков, який обіймав на той момент посаду міністра інфраструктури, та Олексій Чернишов, тодішній міністр розвитку громад та територій.

За словами урядовців, потяг, яким можна було б вивезти міністрів та їхні родини, важливу секретну документацію, почали шукати ще 22 лютого. Чернишов переконує, що це був "абсолютно звичайний поїзд".

"Він був скомплектований з якихось резервів чи наявних потужностей, які були. Ніяких він не мав ознак, навіть вагони подекуди були різні. Він не був навіть повністю заповнений. В дорозі ми були довше, ніж я очікував. Бо поїзд був не регулярний, і в той день було не без збоїв. Тому їхали ми годин 20", – згадує він.

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Кубраков також розповів, що "обдзвонив ледь не все керівництво "Укрзалізниці", аби підготувати евакуаційний потяг.

"Ми тих два поїзди зібрали з того, що було. Ніяких розкошів – але люди були раді і тому. Але вже подали ті потяги, а вони все не відправляються. Мали о 12-ій виїхати – стоять, о 13-ій теж не виїхали. Десь аж о 14-ій [годині] перший відправився. А мені Чернишов раз за разом телефонує: "Ну, де той поїзд? Ну, коли? Ну, чому не їде?", – каже Кубраков.

Евакуація української влади на початку повномасштабної війни - що відомо

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