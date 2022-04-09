За даними очільника ОВА, найактивніше харків'яни виїжджали у перші чотири дні. Однак на сьогодні дуже велика кількість людей повертаються додому.

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про евакуацію з Харкова, найнебезпечніші райони, з яких зараз проводиться організоване вивезення населення, та те, скільки людей вже покинули область.

В інтерв'ю НВ Синєгубов повідомив, що місто контролює темпи та маршрути евакуації. Оскільки оперативна ситуація змінюється щогодини, адміністрація повинна постійно інформувати про найбезпечніші маршрути.

За даними очільника ОВА, найактивніше харків'яни виїжджали у перші чотири дні.

"Згідно з нашими даними, залізницею виїхало близько 700 тисяч людей, власним автотранспортом – 300 – 400 тисяч людей", – зазначив він.

Однак на сьогодні дуже велика кількість людей повертаються додому.

Синєгубов відзначив, що наразі організована евакуація проводиться лише з населених пунктів Барвінкове і Лозова.

"З Лозової вже виїхало 15 тисяч людей, залишається – близько 50 – 60 тисяч осіб. З Барвінкового виїхало близько трьох тисяч, а залишається півтори тисячі людей", – додав голова адміністрації.

Він підсумував, що є ймовірність зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти.

Як писав УНІАН, на Харківщині окупанти чинили такі ж звірства, як у Бучі. Зокрема, у селі Гусарівка, Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання трьох людей спалили живцем.

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